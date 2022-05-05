أنقرة (زمان التركية) – عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن القلق بشأن استمرار المضايقات القضائية ضد المجتمع المدني والصحفيين في تركيا.

ولفت المتحدث الرسمي الانتباه إلى اعتقال الصحفيين والمزاعم الواسعة المتعلقة بدعم الإرهاب وقضايا التشهير، ووصف ذلك بـ “المضايقات”.

وأضاف المتحدث أن الشعب التركي يستحق ممارسة حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية دون الخوف من العقاب.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أكد أنه يجب حماية حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مشددا على أن هذه الحريات مدرجة أيضًا في دستور تركيا والمسؤوليات القانونية الدولية والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

هذه التصريحات، جاءت ردا على سؤال حول الصحفي إبراهيم هاسك أوغلو، الذي اعتقل الشهر الماضي بسبب منشور على تويتر وتم الإفراج عنه الأسبوع الماضي.