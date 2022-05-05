أنقرة (زمان التركية) – أكد البنك المركزي التركي، أن الزيادة في أسعار منتجات الخبز والمعكرونة والطحين والبرغل والحبوب ستستمر حتى الأشهر الأربعة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار القمح.

وحسب البنك المركزي، فإن زيادة القمح ستؤدي إلى زيادة أسعار الحبوب، وخاصة الخبز، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التضخم الاستهلاكي بمقدار 17 نقطة.

وذكر البنك المركزي أنه بسبب الارتفاع في أسعار العلف، فإن هناك خطر حدوث ارتفاعات جديدة في اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب ومنتجات الألبان.

يذكر أنه بسبب الصراع الروسي الأوكراني، ارتفعت أسعار القمح المحلي بنحو 28.3٪ بين 23 فبراير و 18 أبريل. وتشير التقديرات الفنية إلى أن ارتفاع أسعار القمح المحلي بنسبة 10 في المائة يعكس تضخم حبوب الخبز الاستهلاكية بنحو 6 نقاط مئوية خلال فترة 4 أشهر.

وبالنظر إلى الزيادة البالغة 28.3 في المائة في أسعار القمح بين 23 فبراير و 18 أبريل، يُحسب أن التأثير الإضافي المحتمل لهذا التطور على مجموعة حبوب الخبز سيكون حوالي 17 نقطة، في حين أن تأثير العوامل الأخرى (العملة، الديزل، سلسلة التوريد ) ثابت.

يذكر أن التضخم النقدي في تركيا بلغ نحو 70% بالمئة، وفق بيانات رسمية.