أنقرة (زمان التركية) – قالت باشاك دميرطاش، زوجة الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، إنها تأمل أن تكون هذه آخر عطلة يقضيها زوجها في السجن.

تصريحات باشاك دميرطاش جاءت بعد زيارتها لزوجها في سجن أدرنة، بصحبة زينب سلجوق ميزراكلي زوجة الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في ولاية دياربكر، سلجوق ميزراكلي، والذي يتقاسم مع دميرطاش نفس الزنزانة.

ونشرت باشاك دميرطاش صورتها مع زينب ميزراكلي عبر حسابها على تويتر، وقالت: “صلاح الدين وسلجوق أقوياء ومعنوياتهما مرتفعة كالعادة. على أمل أن تكون هذه آخر عطلة لهم في السجن”.

Zeynep Abla ile bayram görüşünden çıktık. Selahattin ve Selçuk Hoca her zamanki gibi güçlü ve moralliydiler. Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla Zeynep Abla ile hepinizin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz. pic.twitter.com/gONvqPCELU — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) May 3, 2022

يذكر أنه بعد الإفراج عن النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي في هكاري عبد الله زيدان الذي كان يتقاسم مع دميرطاش نفس الزنزانة، تم نقل سلجوق مزراكلي إلى زنزانة دميرطاش.