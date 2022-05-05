أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب المستقبل، في تركيا أحمد داود أوغلو، التضييق على الصحافة في بلاده.

تصريحات داود أوغلو جاءت عبر تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.

وأوضح داود أوغلو أنه من غير المقبول أن تحتل تركيا المرتبة 149 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة.

وأضاف داود أوغلو: “نحتفل للأسف باليوم العالمي لحرية الصحافة. دعونا لا ننسى، إذا لم تكن الصحافة حرة، فإن الحقيقة ستبقى في الظلام”.

تخضع وسائل الإعلام في تركيا لرقابة مشددة، وهناك عدد كبير من الصحفيين خلف القضبان.