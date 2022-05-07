أنقرة (زمان التركية) – تتنافس تركيا مع زيمبابوي وسوريا في ارتفاع معدلات التضخم النقدي، الذي يبلغ نحو 70%.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، احتلت تركيا المرتبة السادسة على مستوى العالم بأحدث معدل تضخم بلغ 69.97٪.

واحتلت فنزويلا المرتبة الأولى في العالم بمعدل تضخم بلغ 284 في المائة، حيث يحوم بلد الرئيس الفنزويلي مادورو، صديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول حد التضخم البالغ 300 في المائة.

وبعد فنزويلا، يأتي السودان الذي يكافح الفقر، حيث يبلغ معدل التضخم في هذا البلد 260 في المائة.

وفي لبنان وسوريا اللذان يتقدمان على تركيا، يزيد معدل التضخم عن 100 في المائة.

وبينما لا يوجد سوى 10 دول في العالم بمعدل تضخم يزيد عن 30 في المائة، تبرز تركيا بين هذه البلدان العشرة، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية.

ومن بين دول مجموعة العشرين، تبرز تركيا باعتبارها الدولة ذات التضخم الأعلى.

يبلغ معدل التضخم السنوي في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا بشكل عام أقل من 10٪.