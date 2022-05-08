أنقرة (زمان التركية) – سجلت تذاكر الحافلات في تركيا ارتفاعا بنسبة 150 بالمئة، لتلحق بالقطارات والطيران الداخلي.

أدلى يغيت جورأوجاق، الرئيس التنفيذي لمنصة “Obilet.com” لتذاكر الحافلات والطائرات والعبارات، بتصريحات أوضح خلالها أن رسوم الحافالات ارتفعت بنسبة 150%، ورسوم الطائرات بنسبة 125%.

وقال جورأوجاق: “في عيد الفطر المبارك، استمرت قيود السفر بين المدن وظلت المبيعات منخفضة. هذا العام، كانت هناك زيادة بنسبة 150 في المائة في الحافلات، وزيادة بنسبة 125 في المائة في الطائرات. في الربع الأول من عام 2022، أظهر قطاع السفر انتعاشًا كبيرًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق”.

وأضاف جورأوجاق أنه في حين تعافى قطاع الحافلات بنحو 50 في المائة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كان هناك انتعاش بنسبة 37 في المائة في الرحلات الداخلية.

وكان قطاع النقل هو القطاع الذي سجل أعلى ارتفاع في معدلات التضخم.

وتم اللجوء إلى الحافلات بسبب ارتفاع زيت الوقود وتكاليف النقل على الطرق السريعة ورسوم العبور.

بالنسبة لقطاع الطيران، يبلغ إجمالي سعر شراء التذاكر حوالي 60٪ ، بينما في الحافلة، يبلغ معدل شراء التذاكر حوالي 25٪. وبلغت الزيادة السنوية في أسعار تذاكر الحافلات 150 بالمائة.