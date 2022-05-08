أنقرة (زمان التركية) – قال بن علي يلدريم، القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم، إنه عندما تتحسن الظروف سيعود جميع الأجانب الموجودين في تركيا إلى بلادهم.

قال بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء في تركيا، خلال افتتاح مبنى خدمي تابع لاتحاد العمال التركي، موجها الحديث للمطالبين بترحيل السوريين “لماذا يوجد اللاجئين هنا؟ هل جاء هؤلاء من أجل إزعاجك؟ من يترك بلده ووطنه ومنزله من أجل الذهاب إلى بلد آخر إلا إذا كان مضطرا لذلك؟”.

وأضاف يلدريم: “لذلك، عندما يتعلق الأمر بطالبي اللجوء واللاجئين، فمن الضروري التصرف بحكمة. علينا أن نتصرف بإخلاص”.

وأكد يلدريم أنه يعلم أنه عندما تتحسن الظروف، ويتم ضمان سلامة الأرواح والممتلكات بشكل كامل هناك، فإن جميع الأجانب الذين يخضعون للحماية المؤقتة سيعودون إلى أراضيهم، وقد بدأوا في القيام بذلك.

وأشار يلدريم إلى أن تركيا قامت بعمليات عسكرية مثل درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام من أجل هذا الهدف.

في السياق ذاته قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، “سيعودون عندما نتأكد من وسلامتهم وأمنهم”.

وقال وزير الدفاع التركي: “هذا وضع إنساني، ويجب عدم تحويله إلى جدل سياسي. لطالما ساندت تركيا المظلومين على مدار التاريخ. وحاليا تفعل تركيا ما يليق بها أيضا”.

وكان الرئيس أردوغان أعلن مؤخرا انه سيتم ترحيل مليون لاجئ سوري بشكل “طوعي”.

وبحسب البيانات الرسمية التي أعلنتها مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، فإنه اعتبارًا من 28 نيسان / أبريل 2022، هناك 3 ملايين 762 ألفًا و 686 سوريًا تحت الحماية المؤقتة في تركيا. 50 ألف و 639 من هؤلاء يقيمون في مراكز الإيواء المؤقت.