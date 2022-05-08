أنقرة (زمان التركية) – قال المرشح الرئاسي التركي السابق، محرم إنجه، إنه يريد رحيل الرئيس رجب طيب أردوغان عن الحكم بالسبل الديمقراطية، من خلال صندوق الاقتراع، مؤكدا أن أردوغان لم يبق لديه أي شيء ليقدمه.

رئيس حزب “البلد”، محرم إنجه، صرح بذلك خلال مشاركته في أحد البرامج على قناة “هابرترك” التركية.

وأضاف إنجه أن أردوغان متعب، ولذلك لا يستطيع حل مشاكل تركيا، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون الهدف الأساسي هو الإطاحة بأردوغان.

وتابع إنجه: “إذا كانت قصتنا الوحيدة هي الإطاحة بأردوغان، فسنفعل ذلك، لكننا سننتهي أيضا في وقت قصير. لهذا السبب نحتاج إلى الاتفاق على قضايا التعليم والسوريين والعلمانية والفساد والمشتريات العامة”.

وأشار إنجه إلى أنه إذا كان هناك جولة انتخابات ثانية بين أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، فإنه سيدعم كيليتشدار أوغلو بالتأكيد.

وكان محرم إنجه انفصل عن حزب الشعب الجمهوري في وقت سابق وهاجم زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو.

وكان محرم إنجه أكد ذكر في تصريحات سابقة أن تركيا بها حكومة متعبة ومنهكة عمرها 20 عاما، ولكنها أيضا بها معارضة لا تستطيع حل الأزمات، كما سبق وأعلن أن حزبه البلد سيدخل الانتخابات بدون تحالفات، تحت شعار واضح.

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