أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حدث عن عدم ثقة الأتراك في بيانات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء، والتي تشير إلى بلوغ معدلات التضخم نحو 70 في المئة على الصعيد السنوي.

وتشير هيئة الإحصاء إلى بلوغ معدلات التضخم السنوية 69.97 في المئة، في حين تؤكد بعض مؤسسات الأبحاث الخاصة بلوغ معدلات التضخم السنوية أكثر من 150 في المئة.

وخلال استطلاع رأي أدجرته مؤسسة متروبول للأبحاث تم سؤال المشاركين عما إن كانوا يرون بيانات التضخم الرسمية المعلنة صحيحة.

أفاد 72.9 في المئة من المشاركين أنهم لا يثقون في البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء، بينما أكد 22.5 في المئة على ثقتهم في البيانات الرسمية المعلنة.

وعلى صعيد الأحزاب السياسة أفاد 58.1 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم أنهم يثقون في الإحصاءات الرسمية المعلنة، بينما أكد 32.6 في المئة من ناخبي الحزب على عدم ثقتهم في تلك الأرقام المعلنة.

وشهدت صفوف ناخبي حزب الحركة القومية حالة من الانقسام في هذا الصدد، إذ أوضح 50.6 في المئة من ناخبي الحزب أنه لا يثقون في الإحصاءات الرسمية المعلنة في حين شدد 46.2 في المئة من ناخبي الحزب على صحة الإحصاءات المعلنة.

وأعرب 1.6 في المئة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري عن ثقتهم في الإحصاءات الرسمية، بينما ارتفعت نسبة ناخبي حزب الخير الذين لا يثقون في صحة الإحصاءات المعلنة إلى 5 في المئة.

هذا وأكد 36.7 في المئة من ناخبي حزب السعادة على ثقتهم في صحة البيانات المعلنة.

يذكر أنهيئة الإحصاء التركية شهدت تغيرات عديدة في منصب الرئيس ونائب الرئيس خلال السنوات الأخيرة.

الرئيس أردوغان أقال مطلع العام سعيد أردال دينجر، بعد نشر بيانات مرتفعة للتضخم السنوي لشهر ديسمبر الماضي، والذي كان يبلغ 36.1 في المائة، بعد أن كان يبلغ في الشهر السابق 21.31 بالمئة؛ القفزة الكبيرة في الرقم الذي أعلنته هيئة الإحصاء حينها جاء بعد انتقادات واسعة من المعارضة واتهامات بتزييف الحقائق لصالح الحكومة.