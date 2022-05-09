أنقرة (زمان التركية)- ارتفع سعر الكرز في تركيا بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الكيلو جرام منه هذا العام إلى 1000 ليرة تركية.

تم إجراء أول حصاد مبكر للكرز لهذا العام في طرسوس، بولاية مرسين، حيث بدأ حصاد 3 أنواع من الكرز المبكر المزروع على 30 دونمًا من الأرض.

وتم عرض الكرز التي يبلغ عائده 700 كيلوجرام للفدان، للبيع بسعر 800-1000 ليرة تركية.

وصرح المهندس الزراعي، دنيز جوربوز، بأن الزراعة تتم بالاستعانة بالتبريد منذ حوالي 8 سنوات، مشيرا إلى أن الهدف من الكرز المبكر هو إنتاج المزيد من الكرز في المنطقة وتحقيق المزيد من الأرباح.

وأضاف جوربوز: “نحن بحاجة إلى الحصول على حمولة أكثر للمزيد من الدخل وتصدير مربح .. حاليا هناك 4-5 قطع مزروعة بالكرز .. السعر مرتفع لأنه مبكر لكن هذه الأسعار تنخفض كثيرا في الموسم العادي”.

من ناحية أخرى، قال المهندس الزراعي كمال كاراوغلو إنهم يدعمون المنتجين في المنطقة لتجربة منتجات مختلفة وتحقيق أرباح أفضل.