أنقرة (زمان التركية) – قالت الرئيس المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، إن الحكومة التركية تواجه حزبها بالمؤامرات وليس بالسياسة.

تصريحات بولدان جاءت خلال المؤتمر الإقليمي الرابع لحزب الشعوب الديمقراطي في بورصة.

وأوضحت بولدان أن تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية “يخشى نضال حزب الشعوب الديمقراطي، ويخافون منه لذلك يواجهونه بالمؤامرات والدعاوي القضائية التي يرفعوها ضد أعضائه، بدلا من استخدام الأساليب السياسية”.

وتابعت بولدان: “هناك حكومة تستهلك القيم الاجتماعية واحدة تلو الأخرى. هناك حكومة لا تعترف بأي أخلاق سياسية أو قواعد أخلاقية أو قانون. لدينا حكومة ترى حزب الشعوب الديمقراطي ونضاله على أنه أكبر عقبة. إنهم خائفون من سياستنا وموقفنا ومقاومتنا ونضالنا. دعهم يستمرون في الخوف، سنظل كابوسهم”.

وأشارت بولدان إلى أن حزبها سيقاتل حتى الموت، وسينتصر بأي ثمن، لذلك يجب أن تخاف الحكومة من الخسارة.

وأضافت بولدان: “رغم كل الضغوط والعقبات، لا يزال حزب الشعب الديمقراطي صوت وقوة الجميع في مواجهة حصار الحكومة. على الرغم من كل العراقيل والضغوط، سنبقى مع شعبنا في كل مكان. لأننا نرى بالفعل أن حزب الشعوب الديمقراطي سيكون له رأي وقرار في مستقبل تركيا. لأنه هو الصوت المشترك والكلمة والموطن للأتراك والأكراد والعلويين والسنة والأرمن والآشوريين والنساء والشباب وجميع الأديان والهويات في هذا البلد”.

كما ذكرت السياسية الكردية أن حزبهم يريد أن “تنفذ قرارات الشعب في هذا البلد لا بقرارات تعسفية من القصر، مؤكدة أنهم يريدون أن تكون القوة في الناس أنفسهم، وليس في الحكومة”.

يذكر أن المدعي العام رفع العام الماضي دعوى قضائية لحل حزب الشعوب الديموقراطي وحظر أعضائه من المشاركة السياسية، بعد مطالبة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بذلك.