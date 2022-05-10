أنقرة (زمان التركية)ــ تسببت الرسائل التي تلقاها عدد من اللاجئين السوريين في تركيا، تفيد بصدور قرار بترحيلهم في حالة من الجدل.

من جهتها أصدرت اللجنة السورية التركية المشتركة، بيانا يوم الاثنين قالت فيه إن الرسائل التي وصلت بعض السوريين بتوقيع “إدارة الهجرة العامة” حول “العودة الطوعية” مزورة.

وقالت اللجنة المشتركة إنها أجرت اتصالاً مع إدارة الهجرة العامة في تركيا وقد أفادت أن، الرسائل المتداولة بين السوريين مزورة، وأن رابط الموقع الإلكتروني المرفق بالرسالة ليس خاصًا بإدارة الهجرة.

وطالبت الرسائل المزورة المواطنين السوريين بمراجعة إدارة الهجرة لتسوية أوضاعهم.

وكان الرئيس أردوغان أعلن مؤخرًا أنه سيتم ترحيل مليون لاجئ سوري بشكل “طوعي”.

ويوم الأحد الماضي شنت الشرطة في تركيا، حملة أمنية موسعة في حي فلوريا بمدينة إسطنبول، أسفرت عن اعتقال لاجئين رغم إقامتهم بشكل رسمي.

في حي فلوريا بمنطقة باكيركوي في إسطنبول، تم نقل عشرات اللاجئين إلى إلى مركز شرطة يشيلكوي، بزعم فقدانهم وثائق الإقامة.