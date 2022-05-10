أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث أن 84% من الأتراك يريدون زيادة الحد الأدنى للأجور.

نتيجة لارتفاع معدلات التضخم النقدي في تركيا، انخفضت القوة الشرائية بسبب الزيادات المتتالية في الأسعار.

بينما تلاشى تأثير الزيادة في الحد الأدنى للأجور بداية العام في وقت قصير، تتواصل المناقشات حول ضرورة تحديث الحد الأدنى للأجور بسبب زيادة التضخم، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان أن ذلك سيحدث في شهر يوليو.

ووفقا لدراسة استقصائية أجرتها شركة “متروبول” فإن 84 في المائة من الأتراك يعتقدون أنه ينبغي زيادة الحد الأدنى للأجور.

في الاستطلاع، سئل المشاركون، “هل ينبغي إعادة ترتيب الحد الأدنى للأجور؟”.

أجاب 84.1٪ من المشاركين بـ “نعم” على هذا السؤال، بينما قال 13.6 بالمائة “لا”، وقال 2.3 بالمائة “ليس لدي فكرة / ليس لدي إجابة”.

وبالنسبة للأحزاب السياسية، فصرح 78.4 بالمائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية و74.8 بالمائة من ناخبي حزب الحركة القومية بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى.

وكان هذا المعدل 89.8 في المائة في حزب الشعب الجمهوري، و 88 في المائة في حزب الجيد و 89.4 في المائة في حزب الشعوب الديمقراطي، و 100 في المائة في حزب السعادة.