(زمان التركية )-كشفت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر تكلفة الإنشاء في تركيا بنحو 9.58 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وبنحو 101.57 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

جاءت هذه الأرقام في بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية حول آخر بيانات مؤشر تكلفة الإنشاء لشهر مارس/ آذار.

ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع أيضا مؤشر أسعار المستلزمات بنحو 12.19 في المئة، ومؤشر العمالة بنحو 1.22 في المئة.

وعلى الصعيد السنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستلزمات بنحو 128.11 في المئة، ومؤشر العمالة بنحو 42.59 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى صعيد المباني، ارتفع مؤشر تكلفة إنشاء المبنى بنحو 8.80 في المئة مقارنة بالشهر السابق، ونحو 98.14 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وارتفع مؤشر المستلزمات بنحو 11.28 في المئة، ومؤشر العمالة بنحو 1.16 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع مؤشر المستلزمات بنحو 123.87 في المئة، ومؤشر العمالة بنحو 42.58 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام المنصرم.

في حين ارتفع مؤشر تكلفة الإنشاء لغير الأبنية بنحو 12.13 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وبنحو 113.28 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. كما ارتفع مؤشر المستلزمات بنحو 15.04 في المئة، ومؤشر العمالة بنحو 1.44 في المئة.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ارتفع مؤشر المستلزمات بنحو 142.04 في المئة، ومؤشر العمالة بنحو 42.63 في المئة