أنقرة (زمان التركية) – كشف محمد بوستكي، مدير مؤسسة ORC لاستطلاعات الرأي، عن أسباب تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكانت المؤسسة قد نشرت أحد أكثر استطلاعات الرأي تشابها مع نتائج انتخابات 2018.

استطلاع الرأي أجري بمشاركة 5300 شخص في 41 مدينة خلال الفترة بين الخامس والثامن من مايو الجاري.

استطلاع الرأي أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على تأييد 28 في المئة من المشاركين، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي الصادرة عن مؤسسات مقربة للحكومة إلى تراوح تأييد ناخبي الحزب بين 40 و45 في المئة.

وفي تعليق منه على تلك النتائج أفاد بوستكي أن النتائج تعكس تراجعا بنحو 15 في المئة في أصوات الحزب الحاكمـ مرجعًا سبب هذا إلى، إسناد الأمور إلى سياسيين متعجرفين يفتقرون للكفاءة ويعجزون عن وضع استراتيجيات وقراءة المشكلات الفعلية للمجتمع، بل وعدم الاكتراث لها والتقليل من شأنها عوضها عن الاعتراف بها.