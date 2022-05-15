أنقرة (زمان التركية) – قال هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي، إن معدل التضخم المرتفع يدمر النظام المالي في تركيا.

وخلال تدوينة على تويتر، قال كارا: “كان هناك تضخم مرتفع في بلدنا بين عامي 1978 و 2002. خلال هذه الفترة، بينما كان هناك تعميق مالي خطير في البلدان النظيرة،.. ولم يتعافى النظام المصرفي إلا بعد أن انخفض التضخم إلى خانة واحدة”.

وخلال تدوينته قارن كارا نسبة القروض المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتركيا والبلدان ذات الاقتصادات المماثلة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن التضخم الذي بلغ نحو 70 بالمئة يدمر النظام المالي في البلاد.