أنقرة (زمان التركية) – طبقت الحكومة التركية زيادة جديدة في أسعار منتجات الوقود السائل.

ودفعت التقلبات في الأسواق العالمية الحكومة لفرض زيادة جديدة في سعر البنزين وغاز السيارات اعتبارا من اليوم الأحد.

وبموجب الزيادة الأخيرة ارتفع سعر لتر البنزين بنحو 1.68 ليرة بعدما سجل زيادة بنحو 78 قرشا خلال الأيام الماضية، بينما ارتفع لتر غاز السيارات بنحو 40 قرشا.

بعد الزيادة الجديدة سيرتفع لتر البنزين في إسطنبول إلى 22.83 ليرة وفي أنقرة إلى 22.93 ليرة وفي إزمير إلى 22.94 ليرة.

وفي المقابل سيرتفع سعر لتر غاز السيارات إلى 11.43 ليرة في إسطنبول و11.47 ليرة في أنقرة و11.19 ليرة في إزمير.