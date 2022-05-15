أنقرة (زمان التركية) – زعم نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، جاهيد أوزقان، أن نسبة التصويت للحزب الحاكم ستتجاوز ـ75% في الانتخابات المقرر لها في 2023.

تصريحات أوزقان جاءت خلال مشاركته في برنامج على اليوتيوب، يحمل اسم “صعب لكن أسأل مجددا”.

أوزقان قال إن حزب العدالة والتنمية سيحقق نتيجة تاريخية خلال انتخابات 2023 إن شاء الله، وأن نسبة الأصوات التي سيحصل عليها ستتجاوز الـ75%.

وأضاف أوزقان: “بالطبع، إذا كان غرضك هو الفوز في الانتخابات، فيجب أن يكون هدفك هو النجوم. بصفتي نائب رئيس كتلة العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أتساءل لماذا لا يدعمنا مواطنونا بنسبة 100%. نحن نمارس بالسياسة من أجل هذا الهدف”.

يذكر أن استطلاعات رأي مختلفة تشير إلى أن نسبة التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، دون 40 بالمئة.

وفي سياق منفصل، أشار أوزقان إلى أنه ليس من الممكن أن يكون لديك إنتاج واستثمار وتوظيف في دولة ذات معدلات فائدة عالية، في دعم لسياسة الرئيس أردوغان الرامية إلى خفض معدلات الفائدة.

كما أكد أوزقان أن تركيا بحاجة إلى اقتصاد يعمل على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، بدلاً من إجراء تقييم لسعر الصرف، يجب القيام بإجراء تقييم الفائدة والاستثمار.