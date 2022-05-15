أنقرة (زمان التركية) – أثيرت ضغوط تمارس على نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، جاهد أوزكان، للاستقالة من منصبه وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها بشأن العلاقات التركية الإماراتية.

وخلال مشاركته في برنامج “صعب لكن اطرح السؤال” على يوتيوب، قال أوزكان إن الإمارات العربية المتحدة أدركت أنها لن تتمكن من إرضاخ تركيا ولن تستطيع عرقلة استقلالها متهما الإمارات العربية المتحدة بتمويل المحاولة الانقلابية الغاشمة.

وأثارت تصريحات أوزكان انزعاج الحزب الحاكم، مما دفع المتحدث باسم الحزب، عمرو شاليك، لنشر تغريدة عبر تويتر أكد خلالها أن تصريحات أوزكان لا تعكس رؤية الحزب، مفيدا أن العلاقات التركية والإماراتية ترتكز على الاحترام والثقة المتبادلة بموجب الإرادة المشتركة للرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الدولة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الصحفي بموقع Halk TV، إسماعيل سايماز، زعم أن الحزب طالب أوزكان بالاستقالة غير أن الأخير يقاوم.