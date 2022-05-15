أنقرة (زمان التركية) – توفي سجين تركي مسن، يدعى عبد الله أجا، يبلغ من العمر 73 عاما، على خلفية مضاعفات فيروس كورونا.

أجا الذي كان محتجزا في سجن إزمير بوجا كيركلار المغلق، أصيب بفيروس كورونا في الخامس من أبريل الماضي في السجن.

وبعد تدهور حالته الصحية، تم نقله في تاريخ غير معروف إلى المستشفى، ليفقد حياته اليوم في النهاية.

يذكر أنه رغم صدور قرار في يونيو 2021، بإطلاق سراح أجا تحت المراقبة، إلا أن مجلس الإدارة والمراقبة لم ينفذ القرار على الرغم من تقرير حسن السيرة والسلوك الصادر عن إدارة السجن.

وسيتم نقل جثة أجا إلى قرية بانا في منطقة جوتشلوكوناك في شرناق للدفن.