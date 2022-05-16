أنقرة (زمان التركية) –ارتفع ميزان المعاملات الجارية في تركيا بنحو 2.22 مليار دولار خلال شهر مارس/ آذار وسجل عجزا بنحو 5.55 مليار دولار.

وفق بيانات البنك المركزي التركي عن إحصاءات ميزان المدفوعات لشهر مارس/ آذار الماضي، بلغ إجمالي عجز ميزان المعاملات الجارية خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة نحو 24.22 مليار دولار.

وكان هناك توقع بتسجيل عجز جاري بنحو 5.7 مليار دولار خلال شهر مارس/ آذار هذا العام.

وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى تأثر عجز الميزان الجاري بارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 3.35 مليار دولار ليسجل 6.34 مليار ليرة.

وسجل الحساب الجاري باستثناء الطاقة والذهب عجزا بنحو 2.48 مليار ليرة خلال هذا الشهر وبنحو 314 مليون دولار على الصعيد السنوي.

وارتفع صافي مدخلات ميزان الخدمات بنحو 1.47 مليار دولار على الصعيد السنوي ليسجل 2.32 مليار ليرة، كما ارتفع صافي عائدات السياحة بميزان الخدمات بنحو 708 مليون دولار على الصعيد السنوي ليسجل 1.45 مليار دولار.

وفي المقابل ارتفع صافي مخرجات ميزان العائدات الأولي بنحو 174 مليون دولار على الصعيد السنوي ليسجل 1.39 مليار دولار.

وسجل ميزان العائدات الثانوي صافي انسحاب بنحو 144 مليون دولار بعدما سجل مدخلات بنحو 27 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ صافي المدخلات المباشرة خلال شهر مارس/ آذار نحو 296 مليون دولار، بينما سجل استثمارات المحفظة صافي انسحاب بنحو 3 مليار و51 مليون دولار.

وخلال تلك الفترة ارتفعت ودائع البنوك الأجنبية داخل تركيا من النقد الأجنبي بنحو 1.49 مليار ليرة، بينما تراجعت ودائعهم من الليرة بنحو 178 مليون دولار ليبلغ إجمالي صافي الزيادة نحو 1.31 مليار دولار.

وفيما يخص القروض الخارجية بلغت صافي مدفوعات البنوك نحو 54 مليون دولار، بينما بلغ صافي نفقات الحكومة والقطاعات الأخرى نحو 718 مليون دولار و943 مليون دولار على التوالي.

هذا وتراجع الاحتياطي الرسمي بنحو 4.50 مليار دولار هذا الشهر.