أنقرة (زمان التركية)ــ أوجه زعيم حزب المستقبل في تركيا انتقادات، بسبب إلغاء حفل موسيقي للمغنية الكردية الشهيرة، أينور دوغان، في ولاية “قوجايلي”.

داود أوغلو، انتقد في تغريدة عبر تويتر عرقلة بلدية دارينجا في مدينة كوجالي التي يديرها حزب العدالة والتنمية حفل دوغان الذي كان من المقرر إقامته في 20 مايو الجاري.

أعاد داود أوغلو مشاركة بيان إلغاء الحفل الصادر عن البلدية وعلق عليه، قائلا: “لغة الموسيقى عالمية أيا ما كانت اللغة التي تُلقى بها. كيف تجرؤون على حظر الموسيقى الكردية؟ الكردية كالتركية لغة أصلية لهذه الأراضي”.

وتعرض قرار البلدية لسلسلة من الانتقادات، حيث تم اتهام البلدية بالعنصرية.

يذكر أن الشرطة منعت أيضا هذا الأسبوع مسيرة كان من المقرر انطلاقها في منطقة كارتال بمدينة إسطنبول، بمناسبة يوم اللغة الكردية.

تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية اتهامات بالتعامل بعنصرية مع الأكراد، بسبب التضييق الدائم على الفعاليات التي تحيي الثقافة والهوية الكردية.