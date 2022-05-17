أنقرة (زمان التركية) – شارك زعيم المافيا التركي، سادات بكر، تغريدة لمستشاره الصحفي، إمره أولور، تحدث فيها عن اقتراب تركيا من إسكاته بالتعاون مع الإمارات.

التدوينة التي أعاد سادات بكر، نشرها أوضح فيها أولور أن تصريحات نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية، جاهد أوزقان، بخصوص الإمارات مهمة جدا.

كان أوزقان قال إن الإمارات العربية المتحدة أدركت أنها لن تتمكن من إرضاخ تركيا ولن تستطيع عرقلة استقلالها متهما الإمارات العربية المتحدة بتمويل المحاولة الانقلابية الغاشمة.

وأضاف أولور أن الأهم في تصريحات أوزقان، هو أنها جاءت إجابة على سؤال: “هل اقتربت تركيا بالتعاون مع الإمارات من إسكات سادات بكر؟”.

يذكر أن سادات بكر، ممنوع من مشاركة مقاطع الفيديو والتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الحظر المفروض عليه من السلطات الإماراتية.

ومع ذلك، كسر بكر صمته عبر التغريدات التي بات يقوم بإعادة نشرها مؤخرًا.

زعيم المافيا سادات بكر، الذي أثار جدلاً في تركيا بمقاطع الفيديو التي بدأ بثها في أبريل الماضي، توقف عن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ 24 نوفمبر الماضي، بسبب القيود التي فرضتها الإمارات، التي تحسنت علاقتها مع تركيا مؤخرا.

وبعد استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر، أوقف سادات بكر مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات، واستهدف فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

وكانت السلطات التركية، خاطبت القضاء الإماراتي من أجل تسليم سادات بكر.