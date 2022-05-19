أنقرة (زمان التركية) – عاودت السلطات في تركيا اعتقال تسع طالبات في مدينة كارابوك شمال البلاد، بعدما قضت المحكمة بإخلاء سبيلهن عقب اعتقال دام ستة أيام.

وكانت قوات الأمن داهمت سكن للطالبات في الثاني عشر من مايو الجاري واعتقلت 14 طالبة بزعم الإقامة في سكن يتبع حركة الخدمة.

بعد خضوعهن للاستجواب على مدار 6 أيام داخل وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن كارابوك تم نقل الطالبات تم إخلاء إحداهن بعد الحصول على إفادتها بالنيابة العامة وإخضاع أخرى للرقابة القضائية، في حين أحيلت 12 طالبة لمحكمة الصلح والجزاء وسط مطالبات بحبسهن.

وقضت المحكمة بحبس 3 طالبات وإخلاء سبيل 9 أخريات مع إخضاعهن للرقابة القضائية وحرمانهم من مغادرة البلاد.

من جانبه انتقد عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، في تغريدة انتقد معاودة قوات الأمن اعتقال الطالبات التسعة بعد إخلاء سبيلهن على خلفية طعن على قرار الإخلاء.

وذكر جرجرلي أوغلو أن السلطات أصدرت قرار اعتقال من جديد بحق الطالبات التسعة اللاتي تم إخلاء سبيلهن على خلفية الطعن الذي تن متقديمه.

أضاف: “القانون سيطبق على لجميع يوما ما، ولم يسبق وأن شهدت هذه الأراضي ظلم كهذا. كفاكم ظلما”.