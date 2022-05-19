أنقرة (زمان التركية) – ظهرت في مزينة بولو شمال غرب تركيا، لافتات تطالب بطرد اللاجئين السوريين.

امتلئت شوارع مدينة بولو، بلافتات مكتوب عليها “عودوا إلى بلادكم أيها اللاجئين”.

رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، المعروف بخطابه العنصري ضد اللاجئين، بوضع لافتات باللغتين العربية والتركية تقول “عودوا إلى بلادكم أيها اللاجئين، أنتم غير مرغوب بكم”.

بالإضافة إلى لوحات إعلانية كبيرة في الشوارع تقول “آخر نداء من بلدية بولو لطالب اللجوء المؤقت؛ قلت إنك أتيت إلى بلدنا كضيف منذ 11 عامًا. التركية تحميك لسنوات بمواردها الشحيحة. الآن هذه الزيارة قد مضى عليها وقت طويل جدا.. ” “ترى الكساد الاقتصادي في بلدنا. شبابنا عاطلون وعائلات تعيش تحت خط الفقر. في ظل هذه الظروف، لم يعد لدينا خبز وماء لنشاركهم معك. حان الوقت للذهاب كما أتيت. لم تعد مرغوبًا فيك، ارجع إلى بلدك”.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، غير موقفه الرافض لإعادة السوريين، وقال مؤخرا إنه سيتم إعادة مليون لاجئ سوري” بشكل طوعي”.