(زمان التركية)-وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لصالح أوكرانيا، التي تشهد حربًا منذ ثلاثة أشهر مع جارتها روسيا.

كجزء من حزمة المساعدات التي تهدف إلى دعم أوكرانيا حتى سبتمبر، ستقدم الولايات المتحدة 20 مليار دولار كمساعدات عسكرية.

ستقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا 8 مليارات دولار للدعم الاقتصادي العام، و5 مليارات دولار لنقص الغذاء العالمي الذي قد ينجم عن انهيار الزراعة في البلاد، ومليار دولار لمساعدة اللاجئين.

في 19 مايو، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة المساعدة التي طالب بها بايدن لأوكرانيا بمبلغ 33 مليار دولار وزادها مجلس النواب إلى 40 مليار دولار.

بموافقة بايدن، أصبحت حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا رسمية.