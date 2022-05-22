أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا توجد عضوية للسويد وفنلندا في حلف الناتو، ما لم يكن هناك تضامن في مكافحة الإرهاب.

أجرى الرئيس أردوغان مكالمة هاتفية مع قادة السويد وفنلندا وحلف شمال الأطلسي.

وبحسب بيان الرئاسة، أبلغ أردوغان رئيسة الوزراء السويدية ماجديلينا أندرسون، أن السويد يجب أن تنهي الدعم السياسي والمالي والعسكري للمنظمات الإرهابية، وحثها على اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

كما قال أردوغان إنه يجب إنهاء حظر الأسلحة المفروض على تركيا.

وأكد أردوغان أن حلفاء الناتو “لا يمكنهم الاستهانة بالتهديدات الإرهابية” وأن هذا لا يتناسب مع روح الحلف، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل محاربة التهديدات لأمنها القومي وشعبها، وأنه من المشروع توقع الدعم في هذه العملية.

وأدلى أندرسون ببيان قال فيه إنه يريد تحسين العلاقات الثنائية مع تركيا مضيفا: “أننا نرحب بفكرة التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي”.

يذكر أنه أجرى الرئيس أردوغان مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ وقال إن السويد وفنلندا لا يمكنهما الانضمام إلى الناتو ما لم يُظهرا بوضوح أنهما سيتضامنان مع تركيا بشأن القضايا الأساسية، لا سيما مكافحة الإرهاب.

وقال ستولتنبرغ، عبر حسابه على تويتر، “لقد تحدثنا إلى حليفنا الموقر الرئيس التركي أردوغان حول سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي. نتفق على أن جميع المخاوف الأمنية للحلفاء يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وسيحتاج الحوار إلى مواصلة البحث عن حل”.