أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي التركي، أوغور جيفاليك، إن بلاده على موعد مع موجة جديدة من الإفلاس، وارتفاع نسبة البطالة والتضخم النقدي.

تصريحات جيفاليك جاءت تعليقا على المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات التضخم في تركيا إلى نحو 70 بالمئة، وزيادة أسعار الصرف، وتجاوز علاوة مخاطر الائتمان مستويات 710.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأزمة أصبحت دائمة نتيجة سياسات الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة هي الأثقل في تاريخ الجمهورية التركية.

وأضاف جيفاليك: “عملية إفلاس جديدة على الأبواب، لا يمكن منع ذلك عن طريق نثر الأموال وعمليات التوحيد، التضخم والبطالة أمر لا مفر منه… لا يوجد حل بالطرق المعروفة في النظام الاقتصادي الحالي، نحن ندخل فترة ينهار فيها النظام الاقتصادي بأكمله. الحركات الاجتماعية لا مفر منها. سيبدأ عهد جديد”.

وفي إشارة إلى أن الهشاشة والمخاطر في تركيا ستزداد، قال جيفاليك: “الأزمة الأكثر خطورة في تاريخ الجمهورية مستمرة. يبدو الأمر كما لو أنهم يحاولون تعميق الأزمة. تنهار قيمة أموالنا، ويصاب التضخم بالجنون”.