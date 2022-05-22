أنقرة (زمان التركية) – حجز فريق فنربخشة التركي، مكانه في المركز الثاني، بالدوري التركي بإجمالي 73 نقطة.

في الأسبوع الأخير من الدوري الممتاز، فاز فنربخشة على يني ملاطية سبور بخمسة أهداف مقابل لا شيء، خارج أرضه.

وسجل أهداف فنربخشة سيردار دورسون في الدقيقة 32، سيردار عزيز في الدقيقة 57، عرفان قهوجي في الدقيقة 75، إنر فالينسيا في الدقائق 77، 89.

وخلال المباراة حصل باريش باشداش من فريق مالاطية سبور على بطاقة حمراء.

وعقب هذه المباراة، أعلن مدرب فنربخشه إسماعيل قارتال، انتهاء عقده مع الفريق، موجها الشكر لكل أعضاء الفريق ومشجعيه.

وتحت إدارة إسماعيل قارتال، حقق فنربخشه 12 فوزًا و 5 تعادلات وخسارة واحدة في أدائه في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويتصدر الدوري التركي فريق طرابزون سبور بإجمالي نقاط 81.