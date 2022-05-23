أنقرة (زمان التركية) – استعرض برلماني تقريرًا يظهر ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في البلاد، وازدياد الفقر في تركيا التي تشهد معدل تضخم مرتفع.

البرلماني المعارض عن حزب بالشعب الجمهوري، جورسال تكين، استعرض تقريرًا لبحث أجراه حزبه يوضح التغيير الذي شهدته أسعار المنتجات الاستهلاكية في تركيا خلال عام واحد.

ووفقًا للبحث، كانت هناك زيادة بنسبة 100٪ في الخضراوات والفواكه في عام واحد.

كما زادت أسعار اللحوم والدجاج ومنتجات الأسماك بنسبة 102.7 في المائة في المتوسط. بينما بلغ متوسط ​​معدل الزيادة في الأغذية الجافة 89.7 في المائة، بلغت الزيادة في المنتجات المعلبة 99 في المائة.

كما ارتفع سعر البطاطس بنسبة 386% في عام واحد، والطماطم بنسبة 233%، والكراث بنسبة 200%، والباذنجان نسبة 177%.

وأشار البرلماني التركي إلى أن المواطن يمكنه الآن شراء 25 نوعا من الخضروات فقط بالحد الأدنى للأجور، بعد أن كان هذا الرقم يبلغ 34 العام الماضي، أي أن المواطن بات غير قادر حتى على شراء كافة أنواع الخضار.

وبالنسبة للحم البقري وشرائح اللحم، ذكر النائب التركي أنه الحد الأدنى للأجور بأكمله يسمح بالحصول على 23 كيلو جراما من اللحم، بعد أن كان يساوي 33 كيلو جرام.

وبالنسبة للأغذية الجافة، فإن متوسط الزيادة فيها بلغ 89.7%، حيث زاد الحمص بنسبة 159%، والمعكرونة 143%، والعدس الأحمر 142%، وزيت عباد الشمس 126%.

يبلغ معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا حاليا نحو 70 بالمئة.