أنقرة (زمان التركية) – توقع مصدر في غرفة إزمير الطبية، تقدم 3000 طبيب تركي بطلبات للموافقة على سفرهم إلى الخارج.

ويشتكي الأطباء في تركيا من الظروف المعيشية وضعف الراتب.

وذكر المصدر أن أكثر من 250 طبيبًا تقدموا بطلب إلى الجمعية الطبية التركية للسفر إلى الخارج في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مشيرا إلى أنهم يتوقعون توجه قرابة ثلاثة آلاف شاب إلى الخارج بحلول نهاية العام.

وأضاف المصدر: “سنواجه نقصًا في الأطباء المؤهلين. النظام الصحي سيشهد عجزا كبيرا في السنوات الخمس المقبلة”.

وعلق رئيس الغرفة الطبية في إزمير، سليمان كاينك، على الوضع المتردي للأطباء حيث قال: “إذا كان الناس يحاولون ترك القطاع العام والذهاب إلى القطاع الخاص أو الخارج، فهذا ليس استياءً عاديًا. هذه علامة على الإرهاق. غالبية العاملين في مجال الرعاية الصحية يعانون من الاكتئاب. فقدت قوة العمل. لا يمكنهم الحفاظ على حياة مستقرة في العمل والحياة الأسرية. كما يتناول عدد كبير منهم مضادات الاكتئاب”.

وأكد كاينك أن الإرهاق يتسبب في لجوء الناس إلى طرق جديدة. فإذا تمكنوا من التقاعد، سيتقاعدون. إذا تمكنوا من الاستقالة، فإنهم يستقيلون. إنهم يحاولون كسب لقمة العيش في مجالات أو قطاعات أعمال أخرى.

وتابع كاينك: “يبدو أن أطبائنا الشباب، وخاصة طلابنا الذين تخرجوا من الصفين الخامس والسادس من كليات الطب، قد أزالوا الإقامة في تركيا من خطط حياتهم”.