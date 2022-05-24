أنقرة (زمان التركية) – تعرض الفنان التركي، اركان باتاك كايا الشهير باسم “القبطان علي”، للسرقة خلال حضوره مهرجان كان السينمائي، ولكنه قبض على السارق بنفسه وسلمه للشرطة.

في اليوم الثاني لعرض فيلم “بالرغم من كل شيء” الذي أدى بطولته باتاك كايا، في مهرجان كان السينمائي، كان يسير النجم التركي من منطقة المهرجان إلى موقف سيارات الأجرة للعودة إلى فندقه.

وعندما كان يسير وهو يتحدث في الهاتف، فوجئ بشاب يسرق هاتفه ويجري بعيدا.

ولكن باتاك كايا لم يستسلم وقرر أن يطارد اللص، ونجح في الإمساك به وسلمه للشرطة الفرنسية.

وقال باتاك كايا بعد القبض على اللص: “رغم أنها كانت منطقة مزدحمة للغاية، إلا أنني أمسكت به بعد مطاردة حوالي 300 متر. طاردت اللص بينما كان يحاول التخفي بين الناس. لم أكن أعرف أنني أستطيع الركض بهذه السرعة. أمسكت السارق رغم أنه كان صبيًا”.

وأضاف باتاك كايا: “عرضت على اللص المال في البداية، حيث قلت له إنني سأعطيه 50 يورو وتعطيني هاتفي، إلا أنه رفض، بعدها قمت بزيادة المال وأعطيته له، ولكنه رغم أنه أخذ الأموال، لم يعطني هاتفي، لذلك لكمته في بطنه وأخذته إلى الشرطة”.