أثينا (زمان التركية)ـ منع خفر السواحل اليوناني حوالي 590 مهاجرًا من دخول السواحل اليونانية بشكل غير قانوني في بحر إيجه قادمين من تركيا المجاورة.

وقالت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية يوم الاثنين إن المهاجرين كانوا على متن يخوت شراعية وقوارب مطاطية عندما رصدهم مسؤولون يونانيون وعادوا قبل وصولهم إلى المياه اليونانية.

تعتبر عمليات صد المهاجرين من قبل اليونان عبر بحر إيجه وعبر الحدود البرية مع تركيا من بين القضايا التي تسبب التوترات في العلاقات التركية اليونانية.

ومن جهتها تتهم تركيا اليونان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال إجبار المهاجرين على عدم الاقتراب من حدودها، بينما تتهم اليونان جارتها تركيا باستخدام طالبي اللجوء كأداة سياسية والفشل في منعهم من التوجه نحو الدول الأوربية.

وقالت صحيفة كاثيميريني إن السلطات التركية تلقت إخطارا لاصطحاب ركاب القوارب، مشيرة إلى أن ثلاثة من اليخوت الخمسة عادت إلى الساحل التركي بمحض إرادتها، وأن سفن الدورية التركية أعادت جميع المهاجرين الآخرين في نهاية المطاف.

وذكرت الصحيفة اليونانية أنه يعتقد أن السفن الأكبر حجمًا كانت تخطط للإبحار عبر اليونان إلى إيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي.

أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية في يناير / كانون الثاني أن تركيا أنقذت 15174 مهاجرا غير نظامي دفعتهم اليونان إلى البحر العام الماضي.

منذ عام 2016 ، حافظت تركيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق يقضي بأن تقلص تركيا تدفق المهاجرين إلى الكتلة الأوروبية مقابل الدعم المالي، ومع ذلك، اتهم مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنقرة بمحاولة “ابتزازهم” بتهديدات متكررة بأنها ستلغي الصفقة بسبب نزاعات غير ذات صلة مع الاتحاد.