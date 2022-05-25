أنقرة (زمان التركية) – نشر حساب في تويتر يحمل اسم دلي جاويش (Deli Çavuş) على صلة بزعيم المافيا المعروف سادات بكر تغريدةً مثيرة فسرها الرأي العام في تركيا بأنها تهديد للسلطات التركية.

بعد أن كشف عن فضائح كبيرة لكبار المسؤولين أتراك خلال السنة الماضية، عاد سادات بكر مجددا بتغريدة من خلال الحساب المذكور أكد فيها أنه يمتلك مراسلات وتسجيلات صوتية تعود لبعض المسؤولين.

قال سادات بكر في التغريدة: “عندما يحين الوقت سأخبركم بأمور صادمة تصابون بالجنون. سأكشف كل شيء بالتسجيلات الصوتية ومراسلات واتس آب. بعد انتهاء كل شيء سأجري جلسات علاج كي يتمكن جميع محبي الوطن، ومن بينهم أنا، للعودة إلى سابق عهدهم”.

تغريدة سادات بكر تأتي بعدما نشر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، تسجيلا مصورا تضمن ادعاءات مثيرة للجدل حول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زعم فيها أنه ينقل أموالا ضخمة إلى خارج تركيا استعدادا للهروب في حال خسارته للانتخابات القادمة.

وكان بكر كشف في فيديوهاته السابقة أن نظام أردوغان أرسل أسلحة إلى تنظيمات جهادية في سوريا عبر شركة “سادات” الأمنية تحت قيادة الجنرال السابق عدنان تانري فردي الذي كان مستشاراً لأردوغان حتى وقت قريب.