أنقرة (زمان التركية) – نشر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، تسجيلا مصورا عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي زعم خلاله أن وقفي الشباب (TÜRGV) وأنصار (ENSAR) المقربين للسلطة الحاكمة أرسلا ملايين الدولار إلى الولايات المتحدة.

وأفاد كيليجدار أوغلو أن الوقفين يبدوان ظاهريا وكأنهما وقفان تم إنشائهما لأجل الطلاب، غير أنهما يقومان بإرسال أموال طائلة إلى أحد المواطنين بالولايات المتحدة.

وتابع قائلا: “هذان الوقفان أرسلا 20 مليون دولار ثم 10 ملايين دولار، ثم 20 مليون دولار أخرى و10 ملايين دولار أخرى. قائمة الأموال المرسلة لا نهاية لها وجميع الوثائق بحوزتنا”.

وأوضح كيليجدار أوغلو أن الوقفين قاما بإرسال مليار ليرة إلى الولايات المتحدة قائلا:” من أعطاهما كل هذه النقود؟ وكيف عثروا على هذه النقود؟ ولماذا ترسلون هذه النقود باستمرار للولايات المتحدة؟ لماذا تنقلون العملات الأجنبية إلى الولايات المتحدة؟ من كلفكما بمهمة تأسيس حياة موازية هناك؟”.

وزعم كيليجدار أوغلو أن أردوغان يخطط للهروب من تركيا في حال خسارته للانتخابات القادمة، وأنه يرسل أمواله “المنهوبة” من الشعب بهذه الطريقة إلى الخارج لكي يواصل حياته الفارهة هناك أيضًا.

هذا وقد أقدمَ عضوُ مجلسِ الحزب “إمرة يلماز” على تسريب الوثائق المتعلقة بعمليات التحويل هذه.