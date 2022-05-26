أنقرة (زمان التركية) – نشر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، صورة لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، وكتب عليها كلمة “مجرم”.

الصورة التي نشرها بشارير جاءت عقب وصف صويلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بـ”الكاذب”.

ونشر بشارير الصورة على حسابه في تويتر، وكتب تعليقا عليها: “انظر إلى وزير الشؤون الجنائية… رغم أنه مسؤول عن الحفاظ على النظام في البلاد، لكنه لديه علاقات قذرة مع الجميع من تجار المخدرات إلى الجناة، وحتى الجرائم الجنسية”.

وقال بشارير إن صويلو لا يخجل من تصرفاته، ويكشف عن قبحه ومستواه.

يذكر أن وصف صويلو لرئيس حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو بـ”الكاذب”، جاء عقب تصريحات الأخير التي قال فيها إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعائلته هربوا مليار ليرة خارج البلاد عبر كيانات موازية موالية له مثل وقف “أنصار” وتورجيف”.