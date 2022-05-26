أنقرة (زمان التركية) – قال خبير العلوم الإنجيلية، البروفيسور كريستوف بولتمان، إن سلمية حركة الخدمة التركية التي تعرض أتباعها لضغوط واسعة خاصة عقب المحاولة الانقلابية، منتصف عام 2016، بمثابة نجاح استثنائي.

وخلال مشاركته في جلسات ينظمها وقف الحوار والتعليم، كشف بولتمان عن انطباعاته بشأن حركة الخدمة التي تستلهم فكر الأستاذ فتح الله جولن.

وأشار البروفيسور بولتمان إلى أهمية نهج أنصار حركة الخدمة التي يعرفها منذ سنوات طويلة، تجاه حقوق الإنسان والفعاليات التي ينظمونها في هذا الصدد.

أضاف قائلا: “لم أرصد أي معاداة للسامية بحركة الخدمة، وهذا أمر مهم للغاية. العديد من الجماعات المختلفة لا تتمتع بهذه الحساسية”.

وأضاف بلوتمان أن حركة الخدمة أكثر نشاطا وانفتاحًا في فعاليات الحوار بالنظر إلى العديد من الجماعات الإسلامية الأخرى، مؤكدا أن هذا الأمر يعد ميزة تستحق التقدير.

هذا وأوضح بولتمان عدم ميول حركة الخدمة للعنف والتطرف على الرغم من الانتهاكات الحقوقية والضغوط الشديدة التي تتعرض لها منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة، مما يعد نجاحا استثنائيا.

وأفاد البروفيسور كريستوف بولتمان أنه من المتوقع أن تزداد المنشورات الأكاديمية حول الأمر خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن تركيا شهدت عقب محاولة انقلاب 2016، عمليات اعتقال واسعة وفصل تعسفي من الوظائف الحكومية، وملاحقات أمنية في الداخل والخارج، ضد كل من ينتمي إلى حركة الخدمة.