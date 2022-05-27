أنقرة (زمان التركية) – نشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس الخميس، قرار موقعًا من الرئيس أردوغان يقضي برفع رسوم الضريبة على الهواتف والأجهزة الذكية.

وقالت الجريدة الرسمية، إن قرار رفع الرسوم ينص على زيادة الرسوم المفروضة على الهواتف النقالة والحواسيب و الأجهزة اللوحية .

وأضافت ارتفعت الرسوم المفروضة على الهواتف من 10% إلى 12%، والرسوم المفروضة على الساعات الذكية من 8% إلى 14%، وفي أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية من 2% إلى 4% .

وقالت وسائل إعلام أن قرار رفع رسوم الضريبة على الأجهزة الذكية بارتفاع أسعار الأجهزة المذكورة خلال الفترة المقبلة .