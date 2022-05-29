أنقرة (زمان التركية) – سجل معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في تركيا 107% خلال عام، كما ارتفع حد الفقر في البلاد.

اتحاد نقابات العمال التركي (Türk-İş) مسح خط الجوع والفقر لشهر مايو، والذي كشف انعكاس ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الصرف على خط الجوع والفقر.

ووفقًا للمسح، بلغت الزيادة في تضخم أسعار المواد الغذائية في تركيا 13 في المائة في الشهر الماضي و107 في المائة في الاثني عشر شهرًا الماضية.

وفي تركيا، حيث خط الفقر هو 19,602 ليرة تركية، وصلت تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الواحد إلى 7,836 ليرة تركية.

ووفقًا لمسح Türk-İş، تجاوز حد الجوع في تركيا 6 آلاف ليرة تركية في مايو 2022.

وبينما حيث الحد الأدنى للأجور في تركيا 4 آلاف و253 ليرة تركية، ارتفع حد الجوع إلى 6 آلاف و17 ليرة تركية.

ويبلغ بذلك الفارق بين حد الجوع، وهو الإنفاق الشهري على الغذاء المطلوب لعائلة مكونة من أربعة أفراد للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف، والحد الأدنى للأجور 1764 ليرة تركية فوق.