أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا، كمال كيليتشدارأوغلو، إن عائلة الرئيس رجب أردوغان، تهرب أموالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق نجل الرئيس بلال أردوغان، وأن شقيقته إسراء هي من تتسلمها.

عبر عدة تدوينات على تويتر، واصل كيليتشدارأوغلو، إثارة الجدل بشأن تهريب أردوغان وعائلته مبالغ ضخمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خوفا من فقدان السلطة في الانتخابات المقبلة.

وبعد أن رفع أردوغان دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة بسبب اتهاماته، قال كيليشتدارأوغلو في تغريدات جديدة: “يا أردوغان، كنت أتوقع أن تتوصل إلى اتفاق داخل الأسرة وتقول لشعبنا الحقيقة، لكني أرى أنك تحاول خلق تصور من خلال الدعاوى القضائية. ثم، دعني أخبرك هنا أن الجميع يعرف الحقيقة، دون الحاجة إلى بإرباك الجو أكثر.

أضاف: ابنك بلال أردوغان هو الذي حول الأموال من خلال هذه المؤسسات الخيرية إلى الخارج. من ناحية أخرى، ابنتك إسراء تتلقي الأموال المحولة. المؤسسات الخيرية التابعة لكم تحول الأموال إلى بعضها البعض. مؤسساتكم، الغرض منها نقل الثروة والأشخاص إلى الولايات المتحدة.

وقال زعيم المعارضة مستكرًا: يبنون الآن نزل في مانهاتن، أغلى مركز مالي في الولايات المتحدة. من سيمتلك مبنى المركز المالي هذا عند الانتهاء منه؟ هل سيصبح ملك تركيا أم مؤسسة خيرية؟ لمن هذه المؤسسة يا أردوغان؟

أضاف زعيم المعارضة: سوف أسأل أيضًا عن مقدار الأموال التي تم تحويلها من بلدنا إلى هذه المؤسسة الخيرية في 2021-2022. أردوغان، أفراد الأسرة في عجلة من أمرهم لإقامة حياة موازية، اتصل الآن بموظفيك وأخبرهم أن يركضوا إلى الشاشات الإخبارية لنفي ما أقوله. وأخيرًا، أقول هذا: توقفوا عن النظر إلى شعبنا من الأعلى، فقد أصبح شعبنا محتاجًا حتى ليرة واحدة. عار عليكم، اخجلوا مما تفعلون واستيقظوا”.