أنقرة (زمان التركية) – وصف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أفكان ألا، رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة، كمال كيليتشدارأوغلو، بالخيانة والجهل.

هجوم ألا، جاء عقب اتهام كيليتشدارأوغلو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعائلته بتهريب أموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مؤسسات خيرية.

وبدلا من تفنيد الاتهامات، قال ألا: “إذا لم تكن هذه التصريحات خيانة، فهذا يعتبر جهل. أنا شخصياً لا أعطي الكثير من الوقت للنقد في مثل هذه الخطابات، ولكن إذا أصبحت قضية قطرية، فلا يمكنني المرور دون قول شيء”.

وأوضح ألا قائلا، عندما يكون هناك 193 دولة حول العالم يتابعون ما يحدث في تركيا، يظهر زعيم ثاني أكبر حزب في تركيا وهو كيليتشدار أوغلو، ويقول إن الرئيس هرب أمواله وسيهرب هو الآخر.

وأكد ألا أن مثل هذه التصريحات تعتبر اغتيالا للدولة التركية، مضيفا: “مجال السياسة مختلف، لأنك إذا قلت شيئا خاطئا فاعلم أن 85 مليون مواطن سيدفعون ثمنه، وإذا قمت بعمل جيد، فالأمة كلها سوف تشارك أرباحه”.

وأنهى ألا تصريحاته بعبارة: “إذا كنت لا تعرف معنى كلماتك، فالرجاء أن تكون جادًا”.

زعم كيليتشدار أوغلو المحتمل ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال في تصريحات أدلى بها بالبرلمان يوم 24 مايو، إنه تم تحويل مليار ليرة إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات خيرية تديرها أسرة أردوغان.

من جهته قرر أردوغان مقاضاة زعيم المعارضة، وأعلن محامي أردوغان، حسين آيدن، رفع دعوى قضائية ضد كيليتشدارأوغلو وطلب تعويض قيمته مليون ليرة تركية.

يذكر أن أردوغان كان قد قال إنه تبرع إلى المؤسسات الخيرية المتهمة بتحويل الأموال، بمبلغ 250 ألف ليرة حصل عليها من كيليتشدار أوغلو بموجب قضايا تعويض.