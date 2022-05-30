أنقرة (زمان التركية) – يستعد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الزيارة الأولى التي تجرى على هذا المستوى منذ 15 عاما.

الزيارة الرسمية التي لم يتم الإعلان عن موعدها، من المنتظر أن يتم خلالها مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب العسكري وقضايا الصناعة الدفاعية.

وتأتي الزيارة بناء على دعوة رسمية من وزير الدولة الإماراتية لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي.

ولم يكن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ضمن الوفد الذي زار الإمارات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير الماضي.

يذكر أن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، زار تركيا قبل يومين واستقبله الرئيس أردوغان.