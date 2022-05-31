أنقرة (زمان التركية) – كشفت الشرطة الهولندية أن بارون المخدرات، خوسيه ليجديكرز، الذي ينشط في تجارة الكوكايين دوليا، يعيش في تركيا.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن ليجديكرز البالغ 30 عاما، وهو “شخصية رئيسية” في تجارة الكوكايين على نطاق واسع وغسيل الأموال في هولندا وبلجيكا، فضلا عن اتهامه في قتل امرأة مغربية تدعى نعيمة جيلال، انتقل من دبي إلى تركيا.

ولم تؤكد السلطات التركية ما إذا كان المشتبه به الهولندي في تركيا.

وقالت مصادر دبلوماسية في لاهاي إن هولندا طلبت من تركيا القبض على خوسيه ليجديكرز، من خلال جهاز شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) ومنظمة الشرطة الدولية (الانتربول).

يذكر أنه تم إدراج خوسيه ليجديكرز، والمعروف باسم “Bolle (chubby Jos) Jos” و “El Presidente”، في قائمة المجرمين “من قبل مكتب المدعي العام الهولندي.

وأعلن مكتب المدعي العام أنه سيتم منح مكافأة قدرها 75000 يورو لأولئك الذين سيساعدون في القبض على ليجديكرز.

ويُتهم خوسيه ليجديكرز بالتورط في استيراد كميات كبيرة من الكوكايين من موانئ روتردام وأنتويرب.

وفقًا للرسائل المشفرة التي حصلت عليها الشرطة، فإنه شارك أيضًا في غسيل عشرات الملايين من اليورو ونقل مئات الأطنان من الذهب بفعل المخدرات.