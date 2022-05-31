أنقرة (زمان التركية)- انضمت زجاجات الحليب في تركيا إلى المنتجات التي تحظى بإحراءات تأمين في المتاجر لمنع سرقتها.

وبات يتم إلصاق الدبابيس المانعة للسرقة، بزجات الحليب وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وتضم قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء زيت الذرة وحليب الأطفال والقهوة والعسل وصولا إلى شفرات الحلاقة.

ومؤخرا أقدمت المحلات التجارية على اتخاذ هذا الاجراء مع زجاجات الحليب وذلك بعدما أعلن خلال الأيام الماضية عن رفع سعر الحليب الخام بنحو 30 في المئة، ليرتفع سعر لتر الحليب من 5.7 ليرة إلى 7.5 ليرة.

مستخدمَو موقع تويتر تداولوا صورة لأحد المحال التجارية قامت بتثبيت دبابيس منع السرقة بزجاجات الحليب.