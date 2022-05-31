أنقرة (زمان التركية) – توقعت وكالة “رويترز” تجدد أزمة العملة في تركيا، التي تعاني من تضخم نقدى مرتفع.

وجاء في تحليل نشرته رويترز اليوم أن الاقتصاد قد لا يكون جاهزا لصدمة سعر الصرف المقبلة، بسبب انخفاض احتياطياته إلى مستوى 55 مليار دولار.

وأضاف التحليل: “انخفض صافي احتياطيات البنك المركزي التركي إلى 6 مليارات دولار في أسبوع 20 مايو، وهو أدنى مستوى منذ نهاية يناير. انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 60 مليار 11 مليون دولار، بينما سجل صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات ناقص 55.1 مليار دولار”.

وبحسب التحليل، فإن نمو الائتمان في تركيا قد وصل إلى 50 في المائة، وأن التضخم قد يصل إلى ثلاثة أرقام بسبب ذلك، وأنه على الرغم من هذا التضخم المتزايد بشكل خطير، يواصل البنك المركزي التركي الحفاظ على معدل السياسة عند 14 في المائة.

كما جاء في التحليل أن إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان من عدمه، سيكون حاسما بخصوص احتمال الانخفاض السريع في قيمة الليرة التركية بعد أزمة العملة العام الماضي.

يذكر أن سيتي بنك ومقره الولايات المتحدة قال إن واردات الطاقة والغذاء يمكن أن تزيد عجز الحساب الجاري إلى 5 في المائة من الدخل القومي.

من ناحية أخرى، يعتقد المستثمرون أنه من المهم أن يستمر الأفراد والمؤسسات في الاهتمام بحسابات الودائع لأجل الليرة المحمية بالعملة.

وفقدت الليرة التركية 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، ما يجعل الاقتصاد التركي، الذي يعاني بالفعل من مشكلة تضخم، أكثر صعوبة بعد أن بلغ التضخم السنوي 70 في المائة في أبريل.