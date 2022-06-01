أنقرة (زمان التركية)ــ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إنه اتخذ القرار بشأن إنشاء منطقة آمنة في سوريا، معلنا أن العملية العسكرية الجديدة ستستهدف تل رفعت ومنبج في شرق سوريا.

أردوغان قال خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، “ندخل مرحلة بقرارنا إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا. سنقوم بتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين”.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التابعة للإدارة الذاتية الكردية على المنطقة التي يرغب أردوغان في تنفيذ عملية عسكرية فيها.

وكان أردوغان قال الشهر الماضي إنه سيتم إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا ونقل مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا، إليها.

نفذت تركيا منذ أغسطس 2016 أربعة عمليات عسكرية في شمال سوريا موجهة ضد كل من تنظيم داعش والقوات الكردية السورية “وحدات حماية الشعب”.