أنقرة (زمان التركية) – هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الراغبين في إحياء الذكري التاسعة لتظاهرات جيزي بارك، ووصفهم بالفسدة والعاهرات.

الشرطة التركية اشتبكت يوم الأربعاء مع متظاهرين حول ساحة تقسيم الرئيسية في إسطنبول أثناء تجمعهم لإحياء ذكرى المظاهرات المناهضة للحكومة، والتي اندلعت عام 2013 في حديقة جيزي القريبة.

أردوغان قال إن الشرارة التي انطقلت قبل 9 سنوات بذريعة حماية الأشجار، تحولت فجأة إلى احتجاج، وكاد هؤلاء الذين نظموا الاحتجاج، أن يلوثوا المساجد من الداخل.

وأضاف أردوغان: “هؤلاء فاسدون، عاهرات، قطاع طرق، إرهابيون، نحن نعلم بالفعل أي القوى التي كانت وراء أحداث جيزي. كان السيد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، هناك معهم”.

أردوغان قال إن الخير للأمة ولـ تركيا لن يأتي من خلال هؤلاء المتظاهرين، فهم فقط مجرد إرهابيين، ليسوا إلا إرهابيين.

وفي سياق منفصل، قال أردوغان ” أولئك الذين ينظرون إلى اسطنبول على أنها نعمة يجب نهبها بدلاً من كونها أمانة يجب تبنيها، لا يمكنهم أن يفهموا ما فعله حزب العدالة والتنمية”.

تعليقا على الاحتجاجات على هدم مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، قال أردوغان إن مطار أتاتورك سيحافظ جزئيًا على طابعه مع المطار العسكري، حيث سيتم استخدام مطار أتاتورك في الرحلات الداخلية والدولية.

يذكر أنه في العام 2013، اندلعت مظاهرات ضخمة كانت الأكبر في تاريخ تركيا، كرد فعل على التخطيط العمراني لحكومة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يهدف إلى بناء ثكنات عثمانية على البقع الخضراء القليلة المتبقية في مدينة إسطنبول.