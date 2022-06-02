أنقرة (زمان التركية) – كشفت بلدية إسطنبول، أن التضخم النقدي في مدينة إسطنبول سجل زيادة بنحو 5.84 في المئة، على الصعيد الشهري.

ووفق غرفة إسطنبول التجارية، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة في إسطنبول بنحو 87.35 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

يأتي ذلك في ظل ترقب لمعدلات التضخم الرسمية في تركيا لشهر مايو.

وتشير بيانات غرفة إسطنبول التجارية إلى أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 1998.

وعلى صعيد أسعار التجزئة سجلت النفقات الثقافية والتعليمية والترفيهية أعلى زيادة بنسبة زيادة بلغت 12.5 في المئة.

وبلغت نسبة التغيير، التي ترصد التغيير في الأسعار خلال شهر مايو هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، نحو 87.35 في المئة في مؤشر معيشة أصحاب الأجور وبنحو 79.12 في المئة في مؤشر أسعار السلع بالجملة.

وخلال شهر مايو المنصرم ارتفع مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول، الذي يعكس التحركات في أسعار التجزئة، بنحو 5.84 في المئة في حين ارتفع مؤشر أسعار السلع بالجملة بنحو 5.76 في المئة.

وعلى صعيد أسعار التجزئة بلغت نسبة الزيادة 12.15 في المئة في نفقات الثقافة والتعليم والترفيه ونحو 7.22 في المئة في نفقات المسكن ونحو 6.92 في المئة في نفقات الملبس ونحو 6.84 في المئة في نفقات مستلزمات المنزل ونحو 4.97 في المئة في النفقات الغذائية ونحو 3.79 في المئة في نفقات الاتصالات والنقل ونحو 3.15 في المئة في نفقات الصحة والرعاية الشخصية. ولم تسجل النفقات الأخرى أي تغييرات.

وفيما يخص أسعار الجملة ارتفعت نفقات المنسوجات بنحو 18.03 في المئة والسلع الغذائية بنحو 7.42 في المئة والمحروقات والطاقة بنحو 6.73 في المئة ومستلزمات الانشاء بنحو 3.34 في المئة والمعادن بنحو 0.89 في المئة والمواد الخام بنحو 0.24 في المئة والمواد الكيماوية بنحو 0.19 في المئة.