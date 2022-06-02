أنقرة (زمان التركية) – رفعت عدد من الأحزاب التركية، شكاوى جنائية ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب وصفه متظاهري جيزي بارك عام 2013 بـ”الفسدة والعاهرات”.

كانت البداية من البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري في إزمير، سيفدا إردان كيليتش، حيث رفعت دعوى قضائية لدى محكمة أنقرة، وقدمت شكوى جنائية ضد أردوغان بسبب تصريحاته.

وقالت كيليتش: “إذا لم يستوف القضاة الذين صعدوا على متن قارب حزب العدالة والتنمية، متطلبات القانون ضد الرئيس المتحيز رجب طيب أردوغان، الذي يلعن الناس، ويحرض الناس على الكراهية والعداوة والسب، فهم يرتكبون نفس الجرائم”.

وبعد حزب الشعب الجمهوري، قدم حزب التحرير الشعبي أيضا شكوى جنائية ضد أردوغان.

وفي الدعوى التي قدمها محامو حزب التحرير الشعبي إلى مكتب المدعي العام، ورد أن أردوغان ارتكب جرائم “إهانة” و “تحريض الناس على الكراهية والعداء أو الإذلال”.

كما دعا محامو الحزب المواطنين إلى تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام من خلال ملء العريضة وتوقيعها بمعلوماتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

واليوم أعلن محامو حزب اليسار أيضًا أنهم سيرفعون شكوى جنائية ويشاركون عينة من الالتماس مع الجمهور حتى يتسنى للجميع تقديم شكوى جنائية.

المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، قال إن تركيا بلغت لأول مرة مرحلة “الرئيس الذي يشتم شعبه”.

وأضاف أوزتراك: “. شعبنا الحبيب يرى محنتكم. إنه ينتظر صندوق الاقتراع ليقدم لكم الدرس. سوف ترحل مع كل الافتراءات والشتائم”.

تزامنا مع إحياء الذكرى التاسعة لأحداث جيزي بارك، قال أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية يوم الأربعاء: “قطاع الطرق والإرهابيون هؤلاء كانوا يدنسون مسجد دولما بهشه بزجاجات الخمر وصناديق البيرة. هكذا هم. إنهم فاسدون وعاهرات”.

في العام 2013، اندلعت مظاهرات ضخمة كانت الأكبر في تاريخ تركيا، كرد فعل على التخطيط العمراني لحكومة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يهدف إلى بناء ثكنات عثمانية على المساحات الخضراء القليلة المتبقية في مدينة إسطنبول.