دمشق (زمان التركية) – قالت وكالة الأنباء السورية، إنه تم رصد تحركات عسكرية للجيش التركي اليوم الأربعاء شمال الرقة.

الوكالة السورية قالت إن “تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال التركي تشمل دبابات ومدافع ثقيلة وراجمات وناقلات جند تصل إلى منطقة تل أبيض المحتلة شمال الرقة”.

وكانت أنقرة هددت مؤخرا بعملية عسكرية في شمال سوريا، لإنشاء المنطقة الآمنة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، “ندخل مرحلة بقرارنا إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا. سنقوم بتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين”.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التابعة للإدارة الذاتية الكردية على المنطقة التي يرغب أردوغان في تنفيذ عملية عسكرية فيها.

وكان أردوغان قال الشهر الماضي إنه سيتم إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا ونقل مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا، إليها.

نفذت تركيا منذ أغسطس 2016 أربعة عمليات عسكرية في شمال سوريا موجهة ضد كل من تنظيم داعش والقوات الكردية السورية “وحدات حماية الشعب”.